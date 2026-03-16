Плющев высказался о деле вратаря Федотова

Плющев о деле Федотова: «ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл. Развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о деле вратаря Ивана Федотова.
Ранее дисциплинарный комитет ИИХФ оштрафовал ФХР на один миллион швейцарских франков за выступление голкипера в составе ЦСКА в сезоне‑2023/24. В решении указывалось, что права на Федотова принадлежали «Филадельфии».
«Первым ударом стало «дело Федотова». Вместо того, чтобы на пустом месте не ссориться с ИИХФ и тем более с НХЛ, ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл – как и самого вратаря. Как следствие, в слабой позиции оказалась и ФХР. Еще одна грубейшая ошибка – выход КХЛ из-под зонтика ИИХФ. Мало того, что у нас тем самым подвисли все контракты и начались бегства игроков и тренеров – от Криштофа и Буше до Гру и Галлана. Так еще были поставлены под удар все хоккеисты КХЛ. Меня больше всего беспокоит, что в нашем хоккее – слабые аналитические группы. Мы не умеем просчитывать на ход вперед, не говоря уже о двух-трех ходах. И мы не умеем даже учиться на своих ошибках, их исправлять. С самого начала было понятно, что развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие», – сказал Плющев.
