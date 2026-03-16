Канадский тренер Лав отметил трудолюбие российских хоккеистов

Российские хоккеисты отличаются трудолюбием и желанием улучшать свои показатели на тренировках. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал канадец Митч Лав, возглавляющий китайский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс".

"Что я действительно заметил у российских игроков - они очень хотят работать, - сказал он. - Они постоянно хотят быть на льду, тренироваться, проводить время на катке. Иногда даже приходится говорить им: "Сделайте паузу, возьмите выходной. Проведите время с семьей, сходите куда-нибудь, отдохните".

О назначении Лава стало известно в январе. Соглашение с ним рассчитано до конца следующего сезона.