Определились все участники плей‑офф КХЛ

Стали известны все команды, которые примут участие в плей‑офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне‑2025/26.

В понедельник новосибирская «Сибирь» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ обыграла ЦСКА со счетом 3:2 и стала последним участником Кубка Гагарина. Таким образом, в плей‑офф КХЛ выступят:

Западная конференция: «Локомотив», «Динамо» (Минск), «Северсталь», ЦСКА, СКА, «Торпедо», «Динамо» (Москва), «Спартак».

Восточная конференция: «Металлург», «Авангард», «Ак Барс», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Трактор», «Нефтехимик», «Сибирь».

Первые матчи плей‑офф КХЛ пройдут 23 марта.

