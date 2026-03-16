«Металлург» вырвал победу у «Автомобилиста»

Сегодня, 16 марта, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 4:3.

На 14-й минуте нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг забил первый гол. На 23-й минуте форвард Максим Денежкин удвоил преимущество екатеринбуржцев. На 29-й минуте нападающий Александр Петунин сократил отставание «Металлурга». На 30-й минуте форвард магнитогорцев Роман Канцеров сравнял счёт.

На 31-й минуте нападающий Стефан Да Коста вывел гостей вперёд. На 45-й минуте Канцеров восстановил равенство, оформив дубль. На 59-й минуте защитник Егор Яковлев вывел хозяев вперёд, установив окончательный счёт — 4:3.