Дубль Григоренко принес «Трактору» победу над СКА в матче КХЛ

Челябинский «Трактор» обыграл петербургский СКА в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе «Трактора» дубль сделал Михаил Григоренко. У СКА отличился Рокко Гримальди.

«Трактор» с 71 очком занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, СКА (79) идет пятым на Западе.

Челябинская команда в следующем матче примет магнитогорский «Металлург», СКА сыграет на выезде с новосибирской Сибирью. Обе игры состоятся в среду, 18 марта.