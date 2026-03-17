В КХЛ побит рекорд посещаемости матчей регулярного чемпионата

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26 побили рекорд посещаемости. Об этом сообщает сайт лиги.

На данный момент в регулярном чемпионате-2025/26 прошло 729 из 748 матчей. Их посетило 5 711 695 зрителей.

Предыдущий рекорд был датирован сезоном-2024/25. Тогда на трибуны пришло 5 706 785 человек.

Победителем регулярного чемпионата-2025/26 и обладателем Кубка Континента стал магнитогорский «Металлург». Действующим чемпионом лиги является «Локомотив» из Ярославля.