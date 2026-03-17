Малкин с дублем признан первой звездой игрового дня НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Колорадо Эвеланш» (7:2) отметился двумя шайбами, одной передачей и был признан первой звездой игрового дня. В текущей регулярке НХЛ на счету Малкина 50 (15+35) очков в 47 матчах, он достиг этой отметки девятым среди российских хоккеистов.

© Чемпионат.com

Второй звездой игрового дня признан форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Пол Коттер, который в игре с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ) оформил дубль с победным голом в овертайме.

Третья звезда дня — нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Алекс Лаферрье с голом и двумя результативными передачами в победной игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).