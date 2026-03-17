Малкин рассказал о новом контракте с «Питтсбургом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своем будущем в клубе.

Текущий сезон – последний по его действующему 4-летнему контракту с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате на счету 39-летнего россиянина 50 (15+35) очков в 47 играх при полезности «+14». Сегодня он набрал 3 (2+1) балла в матче с «Колорадо» (7:2), сыграв впервые после отбытия дисквалификации.

Малкин сообщил, что две недели назад у него состоялась встреча с генеральным менеджером «Пингвинс» Кайлом Дубасом.