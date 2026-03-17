Швеция, Финляндия и Чехия пропустят КМ-2028 в случае участия России

Швеция, Финляндия и Чехия не сыграют на Кубке мира-2028 в случае участия в нем России (iDNES)
Сборные Швеции, Финляндии и Чехии не собираются играть на Кубке мира-2028, если до турнира допустят сборную России.
Об этом сообщает iDNES.cz.
Отмечается, что НХЛ проинформирована о позиции трех европейских стран.
Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее заявил, что решение об участии российских хоккеистов на турнире еще не принято:
«Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение».
НХЛ сообщила о том, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне.
