Российский хоккеист НХЛ перенес две операции

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов провел с командой небольшую тренировку.

Главный тренер «островитян» Патрик Руа прокомментировал эту новость так:

«Он усердно работал над тем, чтобы прийти к этому. Две операции по замене коленного сустава – это непросто для вратаря», — заявил Руа.

Российский вратарь не играет с 29 ноября 2024 года, он продолжает ежедневно кататься самостоятельно. Судя по информации из открытых голкипер не вернется в текущем сезоне.

Контракт Варламова с «Айлендерс» рассчитан до конца сезона-2026/27. За один год он получает около 2,75 млн долларов.

37-летний Варламов играет в НХЛ с сезона-2008/09. Помимо «Айлендерс», россиянин выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш». Всего в североамериканской лиге у него 621 матч, 289 побед и 41 игра на ноль.