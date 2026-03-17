Стали известны подробности о травме нападающего «Салавата Юлаева»

Агент Шуми Бабаев высказался о травме нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, которую форвард получил во встрече с «Шанхайскими Драконами» (5:3).

«У него – травма. Она не такая травма, с которой он может пропустить следующие игры. Есть момент, когда ты принимаешь решение – будешь ли ты играть дальше или нет. Он набрал два очка, помог команде – смысл дальше рисковать? Мне кажется, что он повредил голеностоп. Многие команды в последних играх выходят без ведущих игроков. Это касается тех, кто решил свои задачи», – сказал Бабаев в выпуске шоу «Это хоккей, брат».

В этом сезоне Кузнецов провёл за «Салават» 18 матчей, где набрал 18 (6+12) очков при полезности показателе «+6».