Губерниев о претендентах на Кубок Гагарина: «Локомотив», «Металлург», «Трактор». СКА и ЦСКА пробуксовывали, но попали в плей-офф. Наш чемпионат – непредсказуемый»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о претендентах на Кубок Гагарина.
«Наш чемпионат – очень непредсказуемый. Думаю, любой клуб может у любого выиграть. Но главные претенденты всегда – лучшие в регулярке. Посмотрим, что покажут СКА и ЦСКА. Они пробуксовывали, но попали в плей-офф. На Кубок Гагарина будут претендовать по-прежнему «Локомотив», «Металлург» и «Трактор», – сказал Дмитрий Губерниев.
