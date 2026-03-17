Ротенберг: Словакия и Венгрия могут сыграть с Россией

Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, что Словакия может сыграть вместо России на Кубке мира-2028.
– Вы сказали, что идут переговоры со сборной Словакии о приглашении на Кубок Первого канала. Недавно появилась новость, что словаки могут заменить команду России на Кубке мира. Это не станет камнем преткновения?
– Это же решают не словаки, а решают организаторы.
Вы видите из всех новостей, что Словакия и Венгрия абсолютно дружественно настроены к России – политически, по вопросам бизнеса, вопросам газа. Это очень важно, это первый шаг.
Мы рады этому. Венгрия и Словакия точно близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время, – заявил Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»
Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»