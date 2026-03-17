Игрок «Северстали»: те, кто считают нас удобным соперником, ошибаются

Защитник «Северстали» Никита Камалов ответил тем, кто считает череповецкую команду удобным соперником в плей-офф.

«Круто, что начинаем дома, стараемся каждую игру играть на максимум и побеждать. Тем, кто мечтает попасть в плей-офф на нас, могу сказать, что они ошибаются. Не думаю на самом деле, что кто-то специально подстраивается, чтобы выйти на нас. Ну а если кто-то думает, что нас можно легко пройти, то, ещё раз повторюсь, они ошибаются, мы будем играть на максимум. Я не могу ответить, что было не так в прошлых сезонах, потому что меня не было в команде, я не играл тогда да «Северсталь». В этом сезоне могу сказать, что все выкладываются, все стараются, все хотят побеждать и мы имеем закономерные результаты», — сказал Камалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.