Генерального менеджера «Шанхай Дрэгонс» заменят иностранцем

«Шанхай» назначит иностранного генменеджера вместо Варицкого. Каблуков будет его ассистентом по российскому рынку (Артур Хайруллин)

Sports.ru

Игорь Варицкий покинет пост генерального менеджера «Шанхая», а его место займет иностранный специалист, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

© Sports.ru

Помощником иностранца по российскому рынку станет Илья Каблуков, который является действующим хоккеистом китайского клуба.

В нынешнем сезоне «Шанхай» не вышел в плей-офф КХЛ. Команда находится на девятом месте в таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 66 матчах чемпионата.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости