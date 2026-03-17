Глава Федерации хоккея Финляндии высказался о возможном бойкоте Кубка мира

Глава Федерации хоккея Финляндии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Это предположение журналиста. Мы не организаторы турнира»
Президент Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен не подтвердил желание отказаться от участия в Кубке мира-2028 в случае допуска сборной России.
Ранее появилась информация о том, что Швеция, Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.
– Это не информация, а предположение журналиста. Не собираюсь на данном этапе высказывать свою позицию по поводу этих предположений.
– Вы обсуждали с НХЛ участие России на Кубке мира?
– Нет.
– Вы обсуждали с Швецией или Чехией участие России на Кубке мира?
– Нет.
– Следует ли включить Россию в состав участников Кубка мира?
– На наш взгляд, конечно, нет, но мы и не являемся организаторами.
С другой стороны, ИИХФ еще не приняла решение [относительно России] по сезону-2027/28, – сказал Хейкки Хиетанен в интервью Iltalehti.
