Глава Федерации хоккея Финляндии высказался о возможном бойкоте Кубка мира

Президент Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен не подтвердил желание отказаться от участия в Кубке мира-2028 в случае допуска сборной России.

Ранее появилась информация о том, что Швеция, Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.

– Это не информация, а предположение журналиста. Не собираюсь на данном этапе высказывать свою позицию по поводу этих предположений.

– Вы обсуждали с НХЛ участие России на Кубке мира?

– Нет.

– Вы обсуждали с Швецией или Чехией участие России на Кубке мира?

– Нет.

– Следует ли включить Россию в состав участников Кубка мира?

– На наш взгляд, конечно, нет, но мы и не являемся организаторами.

С другой стороны, ИИХФ еще не приняла решение [относительно России] по сезону-2027/28, – сказал Хейкки Хиетанен в интервью Iltalehti.