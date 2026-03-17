Экс-защитник сборной России высказался о победе сборной США на ОИ

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис высказался о победе сборной США на Олимпиаде — 2026.

— Ты был лишь наблюдателем или всё-таки болел за США?

— Я всё-таки желал победы американцам, потому что сам своими глазами вижу, сколько они делают для своего хоккея в целом, у меня есть с чем сравнить. Я живу в Майами, здесь кругом латиносы, и им хоккей вообще неинтересен ни с какой стороны. Однако во время Олимпиады подтянулись те, кто видел хоккей впервые в жизни, и спрашивали у меня про правила и прочие забавные моменты. Я видел, что народ заинтересован, а это уже самое главное в сфере хоккея, подсесть на эту игру несложно (смеётся). Было забавно, потому что есть люди среди моих знакомых, которые не знают, что я олимпийский чемпион, и иногда это здорово, — сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.