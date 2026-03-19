Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с учетом плей-офф, об этом сообщает «Чемпионат».

Команда играет против «Оттава Сенатор» в Вашингтоне, шайбу забил Овечкин, счет 1:0 в пользу хозяев.

На счету россиянина 922 гола в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 в Кубке Стэнли. Таким образом форвард сократил отставание от Уэйна Гретцки до 17 голов. На счету канадца, занимающего первое место в истории лиги, 1016 шайб.

Ранее сообщалось, что российский нападающий вышел на 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Гостевой матч с «Бостон Брюинз» 7 марта стал для 40-летнего Овечкина 1555-м.