Генменеджер «Торпедо» ответил, что нужно для того, чтобы КХЛ стала бизнесом

Генменеджер «Торпедо»: «Чтобы КХЛ стала бизнесом, должны поменяться экономические реалии. Если внедрим североамериканские цены на билеты, то и половину стадионов не будем собирать»
Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга поделился мнением на тему того, возможно ли КХЛ стать бизнесом.
– Можно ли в России сделать хоккей реальным бизнесом? Не как в НХЛ, но хотя бы близко к этому.
– Я думаю, что чтобы это стало реальным бизнесом, у нас должны поменяться экономические реалии.
В Северной Америке, прежде всего, очень большие заработки на билетной программе. Если мы внедрим те же цены, то мы и половину стадионов не будем собирать в каждом из городов.
Поэтому общий рост уровня жизни населения может позволить прийти к тому, что хоккей будет если не самоокупаться, то хотя бы стараться это делать.
Но это вопрос не только спортивный или хоккейный, это вопрос жизни населения в принципе.
– То есть хоккей пока остается социальным проектом?
– Как и любой профессиональный вид спорта, хоккей на сегодняшний день имеет признаки социального проекта.
Что с точки зрения финансирования естественными монополиями, государственными корпорациями, что с точки зрения финансирования региональными бюджетами, – заявил Евгений Забуга.
Генменеджер «Торпедо»: «Чтобы КХЛ стала бизнесом, должны поменяться экономические реалии. Если внедрим североамериканские цены на билеты, то и половину стадионов не будем собирать»
Промес признал, что ранил родственника ножом для чистки овощей – тот якобы украл семейные драгоценности. Адвокаты отрицают причастность футболиста к контрабанде наркотиков
Генменеджер «Торпедо»: «Чтобы КХЛ стала бизнесом, должны поменяться экономические реалии. Если внедрим североамериканские цены на билеты, то и половину стадионов не будем собирать»
«Милан» готов продать Леау – клуб разочарован игрой и поведением вингера. Отступные португальца – 170 млн евро (La Gazzetta dello Sport)