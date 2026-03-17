Генменеджер «Торпедо» ответил, что нужно для того, чтобы КХЛ стала бизнесом

Генменеджер «Торпедо»: «Чтобы КХЛ стала бизнесом, должны поменяться экономические реалии. Если внедрим североамериканские цены на билеты, то и половину стадионов не будем собирать»

Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга поделился мнением на тему того, возможно ли КХЛ стать бизнесом.

– Можно ли в России сделать хоккей реальным бизнесом? Не как в НХЛ, но хотя бы близко к этому.

– Я думаю, что чтобы это стало реальным бизнесом, у нас должны поменяться экономические реалии.

В Северной Америке, прежде всего, очень большие заработки на билетной программе. Если мы внедрим те же цены, то мы и половину стадионов не будем собирать в каждом из городов.

Поэтому общий рост уровня жизни населения может позволить прийти к тому, что хоккей будет если не самоокупаться, то хотя бы стараться это делать.

Но это вопрос не только спортивный или хоккейный, это вопрос жизни населения в принципе.

– То есть хоккей пока остается социальным проектом?

– Как и любой профессиональный вид спорта, хоккей на сегодняшний день имеет признаки социального проекта.

Что с точки зрения финансирования естественными монополиями, государственными корпорациями, что с точки зрения финансирования региональными бюджетами, – заявил Евгений Забуга.

