Россиянина назвали вратарем с самой совершенной техникой в НХЛ

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джозеф Уолл назвал Илью Сорокина вратарём с самой совершенной техникой в НХЛ. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» является одним из главных претендентов на приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ.

«Если бы я мог представить идеального техничного вратаря, это, вероятно, был бы Сорокин. Он всегда оказывается в нужном месте и играет очень плавно. Да, играть против него — одно удовольствие», — цитирует Уолла пресс-служба канадского клуба.

В ночь с 17 на 18 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу со счётом 3:1. Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 23 из 24 бросков в створ (95,83%).