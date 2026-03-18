Хет-трик и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть в гостях «Сиэтл»

В ночь с 17 на 18 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арене» (Сиэтл, США) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

Помимо Кучерова, голами в составе гостей отметились Гейдж Гонсалвес, Энтони Чирелли и Брэндон Хагель.

У хозяев заброшенные шайбы на счету Бобби Макманна и Джареда Макканна.