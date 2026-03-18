Кучеров вышел на 3-е место в истории «Тампа-Бэй» по количеству хет-триков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился хет-триком и двумя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», где «молнии» одержали победу со счётом 6:2. Этот хет-трик стал для россиянина седьмым в карьере.

Кучеров вышел на третье место в клубной истории «Тампа-Бэй» по количеству хет-триков, обойдя Венсана Лекавалье (шесть хет-триков). Второе место в истории «молний» занимает Мартен Сан-Луи, оформивший восемь хет-триков. Лидером в клубной истории по количеству хет-триков является Стивен Стэмкос, на счету которого 13 подобных матчей.

После этой игры Кучеров набрал 111 (37 голов и 74 ассиста) очков в 62 матчах и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров лиги.