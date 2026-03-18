Бобровский призвал спасти от закрытия «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «Хоккей – не только спорт, он воспитывает хороших людей. Это очень важный смысл»
Вратарь «Флориды», воспитанник новокузнецкого хоккея Сергей Бобровский призвал спасти от закрытия «Кузнецких Медведей» из Olimpbet МХЛ.
Ранее появилась информация, что металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ планирует отказаться от финансирования молодежной команды.
«Уважаемый Илья Владимирович (Середюк, губернатор Кемеровской области – Спортс’‘), жители Новокузнецка, Кемеровской области, Кузбасса: меня зовут Сергей Бобровский. Я являюсь вратарем клуба НХЛ «Флорида Пантерс» и воспитанником новокузнецкой хоккейной школы «Металлург». Ходят слухи о закрытии команды МХЛ «Кузнецкие Медведи», что может привести к плачевным результатам. Город переживает уход команды из КХЛ – это тяжело отражается на жителях города и любителях хоккея. Если уйдет молодежная команда, у ребятишек пропадет мотивация заниматься спортом, хоккеем. Такого нельзя допустить. Обращаюсь к вам, чтобы такого не допустить, принять необходимые меры. Хоккей – это не только спорт. Только единицы станут звездами, как Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Илья Сорокин, но хоккей воспитывает дисциплину и хороших людей. Это очень важный смысл, нельзя допустить, чтобы он ушел из нашего города и региона. Надеюсь и верю, что это все слухи, но если это правда, то нужно принять все необходимые меры, чтобы не забирать у ребятишек хоккей», – сказал Бобровский.
«Кузнецкие Медведи» занимают последнее место в Золотом дивизионе Восточной конференции МХЛ и следующий сезон должны начать в Серебряном дивизионе.
Педро де ла Роса надеется на победу Алонсо в гонке: «Впереди 20 этапов. Великий чемпион должен уйти через парадную дверь»
Пеп не считает «Реал» самым сложным соперником его «Сити»: «Ливерпуль» Клоппа. «Мадрид» выбивал нас чаще, но у нас примерно равные показатели»
Кафельников о последних результатах Андреевой: «Она проигрывает в основном сама. Игрок такого уровня не может допускать такие грубые ошибки»
Педро де ла Роса надеется на победу Алонсо в гонке: «Впереди 20 этапов. Великий чемпион должен уйти через парадную дверь»
Пеп не считает «Реал» самым сложным соперником его «Сити»: «Ливерпуль» Клоппа. «Мадрид» выбивал нас чаще, но у нас примерно равные показатели»
Кафельников о последних результатах Андреевой: «Она проигрывает в основном сама. Игрок такого уровня не может допускать такие грубые ошибки»