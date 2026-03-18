ЧМ по хоккею в Кувейте и ОАЭ не состоятся в запланированные сроки

Чемпионаты мира по хоккею в низших дивизионах в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах не состоятся в запланированные сроки. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир в четвертом дивизионе должен был пройти в Кувейте 12-18 апреля, а в группе A второго дивизиона - 20-26 апреля в ОАЭ.

"По итогам решения совета IIHF соревнования, запланированные в эти сроки, не состоятся из-за текущей ситуации в регионе, - говорится в сообщении. - Это решение было принято после тщательной оценки меняющихся обстоятельств, при этом безопасность и защищенность остаются главным приоритетом. Вопрос будет дополнительно обсуждаться на следующем заседании совета IIHF, где будет принято решение о статусе чемпионатов мира".

Ранее главный тренер сборной Индонезии Евгений Нурисламов сообщил ТАСС, что турнир в Кувейте должен быть перенесен на 3-9 мая.