«Шанхай» интересуется игроками «Динамо» и «Ак Барса»

«Шанхай» интересуется Гусевым и Барабановым. Форварды станут свободными агентами этим летом (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Шанхай» заинтересован в подписании контрактов с Никитой Гусевым и Александром Барабановым.
Оба форварда станут свободными агентами этим летом.
«Шанхай» нацелился на очень приличных свободных агентов на российском рынке – слышал фамилии Гусева и Барабанова. Не уверен, что они в итоге подпишутся именно там, но намерения серьезные», – написал Хайруллин.
В этом сезоне FONBET КХЛ 33-летний Гусев набрал 55 (17+38) очков в 64 матчах за «Динамо». На счету 31-летнего Барабанова – 20+29 за 63 игры в составе «Ак Барса».
