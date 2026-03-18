Раскрыт секрет успеха Кучерова в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что позволяет российскому форварду клуба «Тампа-Бэй» Никите Кучерову успешно проводить карьеру в НХЛ.

«В чем секрет Кучерова? Талант, помноженный на труд, тренерский интеллект и высоко квалифицированных партнеров - все это дает желаемый результат», - заявил Быков.

«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромила «Сиэтл» со счетом 6:2 в ночь со вторника на среду.

Кучеров забил в этой игре три гола и отдал две результативные передачи.

Всего в текущем сезоне 32-летний форвард в 64 встречах забросил 37 шайб и отдал 74 голевых паса.

С 111 баллами форвард поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, уступая только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (115).

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой из Флориды нападающий выиграл два Кубка Стэнли.