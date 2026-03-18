Агент Ружички отреагировал на расторжение контракта со «Спартаком»

Агент Адама Ружички отреагировал на расторжение контракта хоккеиста со стороны «Спартака»
Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего «Спартака» Адама Ружички прокомментировал расторжение контракта хоккеиста со стороны московского клуба.
«Мы будем действовать в соответствии с регламентом КХЛ», – сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В прошлом сезоне форвард стал лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.
В текущем сезоне на счету Ружички 40 (16+24) очков в 51 матче. Форвард принимал участие в прошедших Олимпийских играх по хоккею в составе сборной Словакии, где занял четвёртое место.
Главное сейчас