«Металлург» установил новый рекорд

В эти минуты в Челябинске проходит матч Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Идёт первый период, счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте первого периода первую шайбу «Металлурга» в игре забросил Владимир Ткачёв.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, шайба Ткачёва стала 250-й для «Металлурга» в регулярке сезона-2025/2026. Уральцы установили новый рекорд результативности за один регулярный чемпионат. Предыдущее лучшее достижение было установлено СКА в сезоне-2016/2017 — 249 шайб.