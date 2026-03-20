Буллит Мичкова помог «Филадельфии» победить «Лос-Анджелес», на счету Панарина гол

20 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 по буллитам одержали гости.

В составе «Лос-Анджелес Кингз» шайбы забросили Куинтон Байфилд, Анже Копитар, Артемий Панарин (с результативной передачей). У «Филадельфии Флайерз» голы на счету Трэвиса Конечны, Ноа Кейтса, Трэвиса Санхайма. Российский форвард «лётчиков» Матвей Мичков отдал две передачи. В серии буллитов лучше оказались гости. Мичков реализовал одну из попыток «Филадельфии».

В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» примет «Баффало Сэйбрз» 21 марта. «Филадельфия Флайерз» в этот же день встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».