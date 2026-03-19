Капризов усомнился в своем мастерстве

Капризов, ставший лучшим снайпером в истории «Миннесоты», усомнился в своем мастерстве

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов  заявил, что не показывал свой лучший хоккей во многих играх нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Во многих играх этого сезона я не показываю свой лучший хоккей. Все дело в мелочах, я допускаю потери, не могу забить или не сразу играю так, как хочу. Стараюсь найти свою игру», - заявил Капризов.

В начале марта Капризов стал лучшим снайпером в истории клуба, опередив словака Мариана Габорика (219) - на счету россиянина 220 голов за «Миннесоту».

В нынешнем сезоне 28‑летний Капризов сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 80 (38+42) очков.

«Миннесота»  занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции - у клуба 90 очков.

