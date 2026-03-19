Ротенберга хотят вернуть в КХЛ

Руководители клубов КХЛ выразили свои позиции по вопросу влияния отсутствия Романа Ротенберга на текущую работу лиги в сезоне-2025/26 в рамках традиционного опроса, среди функционеров команд. Опрос был анонимным и включал прямой вопрос: «Отсутствие Романа Ротенберга для лиги — это...».

В опросе приняли участие руководители 18 клубов. Распределение ответов по варианту формулировки выглядит следующим образом:

• «плохо» — 9 человек (50% участников);

• «хорошо» — 4 человека (22,2%);

• воздержались от голосования — 3 человека (16,7%);

• «ничего не изменилось» — 2 человека (11,1%).

Представители четырех клубов не участвовали в голосовании: «Локомотив», СКА, «Северсталь» и минское «Динамо». Проект опросов проводится четвертый год подряд. Итоги приведены по материалам опроса «СЭ», опубликованным изданием.

Ротенберг покинул СКА 2 июня. Решение по его увольнению принял новый совет директоров армейцев. На посту главного тренера его сменил Игорь Ларионов, работавший ранее в нижегородском «Торпедо». Позже Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо».