Большинство руководителей КХЛ считают, что отсутствие Ротенберга плохо сказывается на КХЛ

Спорт день за днем

Руководители клубов КХЛ выразили свои позиции по вопросу влияния отсутствия Романа Ротенберга на текущую работу лиги в сезоне-2025/26 в рамках традиционного опроса, среди функционеров команд. Опрос был анонимным и включал прямой вопрос: «Отсутствие Романа Ротенберга для лиги — это...».

Ротенберга хотят вернуть в КХЛ
© ХК СКА

В опросе приняли участие руководители 18 клубов. Распределение ответов по варианту формулировки выглядит следующим образом:

• «плохо» — 9 человек (50% участников);

• «хорошо» — 4 человека (22,2%);

• воздержались от голосования — 3 человека (16,7%);

• «ничего не изменилось» — 2 человека (11,1%).

Представители четырех клубов не участвовали в голосовании: «Локомотив», СКА, «Северсталь» и минское «Динамо». Проект опросов проводится четвертый год подряд. Итоги приведены по материалам опроса «СЭ», опубликованным изданием.

Ротенберг покинул СКА 2 июня. Решение по его увольнению принял новый совет директоров армейцев. На посту главного тренера его сменил Игорь Ларионов, работавший ранее в нижегородском «Торпедо». Позже Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо».

