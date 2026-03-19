Ротенберга хотят вернуть в КХЛ

Большинство руководителей КХЛ считают, что отсутствие Ротенберга плохо сказывается на КХЛ
Руководители клубов КХЛ выразили свои позиции по вопросу влияния отсутствия Романа Ротенберга на текущую работу лиги в сезоне-2025/26 в рамках традиционного опроса, среди функционеров команд. Опрос был анонимным и включал прямой вопрос: «Отсутствие Романа Ротенберга для лиги — это...».
В опросе приняли участие руководители 18 клубов. Распределение ответов по варианту формулировки выглядит следующим образом:
• «плохо» — 9 человек (50% участников);
• «хорошо» — 4 человека (22,2%);
• воздержались от голосования — 3 человека (16,7%);
• «ничего не изменилось» — 2 человека (11,1%).
Представители четырех клубов не участвовали в голосовании: «Локомотив», СКА, «Северсталь» и минское «Динамо». Проект опросов проводится четвертый год подряд. Итоги приведены по материалам опроса «СЭ», опубликованным изданием.
Ротенберг покинул СКА 2 июня. Решение по его увольнению принял новый совет директоров армейцев. На посту главного тренера его сменил Игорь Ларионов, работавший ранее в нижегородском «Торпедо». Позже Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо».