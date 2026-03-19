Нападающий «Чикаго» назвал россиянина одним из своих любимых игроков

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард высоко оценил хоккейные навыки российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Отмечу его умение контролировать шайбу и хоккейный интеллект. Он обладает очень уникальным катанием, и для защитников, учитывая его манеру катания, отобрать у него шайбу очень сложно. Он отлично находит зоны и партнёров по команде. Он один из моих любимых игроков в лиге и один из лучших в НХЛ, играть против него — одно удовольствие», — цитирует Бедарда пресс-служба НХЛ.

28-летний россиянин набрал 80 (38+42) очков в 69 матчах текущего сезона при показателе полезности «+8» и 22.23 игровом времени в среднем на льду.