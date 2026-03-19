Канадский игрок «Адмирала» не знал о существовании Владивостока

Канадский нападающий «Адмирала» Кайл Олсон заявил, что мало знал о России до перехода в Континентальную хоккейную лигу.

— Что вообще знали о России и Владивостоке перед переездом?

— Не так уж много, особенно про Владивосток. Честно говоря, даже не знал о существовании такого города. Когда же приехал туда, понял, что это прекрасное место, мне там нравится, нравятся город, фанаты, так что здесь всё хорошо.

— Появились любимые места в городе?

— Во Владивостоке очень и очень вкусная еда, особенно морепродукты. Поэтому любим ходить в местные рестораны.

— Понравились какие-нибудь блюда русской кухни?

— Обычно ем привычную для себя еду, но кое-что из русской кухни попробовал. И мне очень понравилось. Это борщ, он очень вкусный, – сказал Олсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.