Директор «Металлурга» отметил, что в клубе всегда ждут Малкина

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков отметил, что в клубе всегда ждут форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Нападающий является воспитанником хоккейной школы магнитогорского клуба.

Ранее клуб выложил фото Малкина в именном юбилейном игровом свитере «Металлурга».

– Малкин пожелал удачи команде. Приятно ли, что Евгений не забывает родной клуб, поддерживает его?

– Безусловно, приятно. И Евгению огромное спасибо за то, что он уделил внимание. Мы Евгения уважаем, ценим, гордимся им. И он, в свою очередь, тоже нас не забывает.

Конечно, это подбадривает ребят, настрой только увеличивается.

– Если вдруг летом Евгений не договорится о контракте с «Питтсбургом», готовы будете вести переговоры?

– Я всегда говорил, что мы Евгения всегда ждем, потому что игрок высочайшего уровня, и он всегда нам поможет. Наши двери открыты, – сказал Бирюков.