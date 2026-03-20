Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров назван второй звездой игрового дня регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс‑служба‑лиги.

В матче с «Ванкувером» (6:2) российский форвард забил гол и отдал две результативные передачи.

Третьей звездой дня стал голкипер «Нэшвилла» Юстус Аннунен, который отразил 25 бросков в матче с «Сиэтлом» (3:1).

Первой звездой был выбран нападающий «Детройта» Алекс Дебринкэт, который забросил победную шайбу в матче с «Монреалем» (3:1), а также отметился двумя результативными передачами.