Экс-тренера сборной России по хоккею лишили вида на жительство в Латвии

Заслуженный тренер РФ, бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сообщил, что его лишили вида на жительство в Латвии.

© ХК «Сочи»

— У меня отобрали в Латвии вид на жительство, там лишили его всех русских. Мне должны были вид продлить, я подал документы. Нужна была одна справка, за которой я в прошлом году поехал из Латвии на границу. Пограничник, старый литовец, говорящий по-русски, спросил, куда я еду. Я ответил, что в Белоруссию, а потом в Москву, за справкой в банк. Он мне и сказал, что уже как три дня у меня вид на жительство аннулирован. Я удивился, потому что этот вид у меня действует до 2027 года, — сказал Крикунов.

Во время игровой карьеры Крикунов выступал за рижское «Динамо» с 1976 по 1982 год. Затем он возглавлял латвийский клуб в сезоне-2021/22.

Последним местом работы 75-летнего российского специалиста был «Сочи», где он был главным тренером до конца октября 2025 года. После этого в структуре южан он занял должность тренера-консультанта.

Сборную России Крикунов в 2005 году привел к бронзовым медалям чемпионата мира.