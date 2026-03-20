«Эдмонтон» поместил нападающего в долгосрочный список травмированных

«Эдмонтон» поместил Драйзайтля в долгосрочный список травмированных. Форвард выбыл до конца регулярки
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль был добавлен клубом в долгосрочный список травмированных (LTIR).
30-летний форвард не играет с 16 марта. Он получил повреждение нижней части тела в матче с «Нэшвиллом» (3:1) и выбыл до конца регулярного чемпионата.
В этом сезоне НХЛ на счету Драйзайтля 97 (35+62) очков в 65 матчах при полезности «плюс 12».
Зеедорф о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью допустил ошибку. Когда человек такого уровня делает такое заявление… Если кто-то делает что-то не так, мы должны его поправить»
Лазарев об учебе: «На тренерский я точно буду поступать. И еще в юридический, но точное направление не знаю»
Зеедорф о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью допустил ошибку. Когда человек такого уровня делает такое заявление… Если кто-то делает что-то не так, мы должны его поправить»
Лазарев об учебе: «На тренерский я точно буду поступать. И еще в юридический, но точное направление не знаю»