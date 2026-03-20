Панарин набрал больше всех очков в «Лос-Анджелесе»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин с момента прихода в калифорнийский клуб 25 февраля набрал 15 (4+11) очков, что является лучшим результатом среди всех хоккеистов команды.

20 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 по буллитам одержали гости.