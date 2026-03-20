Главный тренер «Ак Барса» поделился подробностями игровой карьеры

Гатиятулин об игровой карьере: «ЦСКА был должен мне 15 000 долларов. Понимал – вряд ли вернут. В «Авангарде» мне платили 25 000 рублей в месяц»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился подробностями игровой карьеры.
Он выступал на разных уровнях российского хоккея с 1993 по 2007 год. По ходу сезона-1999/00 Гатиятулин перешел из ЦСКА в «Авангард».
– Уйти из ЦСКА и от Тихонова – это ведь не самый простой шаг.
– Если понимаешь, что не особо нужен, – ну какой смысл там находиться? Сегодня не вписали в состав, потом переиграли. Но ведь через неделю все может повториться, правильно? Посыл-то ясен?
– Наверное.
– У ЦСКА не было во мне заинтересованности. Так зачем оставаться? Подошел и спокойно решил вопрос. При этом уходил в никуда.
– Смело.
– Поехал домой, месяц просто сидел в квартире. Что-то мне предлагали, но совсем не годилось. Наконец надоело отдыхать, сам набрал Цыгурову. Он тренировал «Авангард». Сразу: «Приезжай!»
ЦСКА мне должен был 15 тысяч долларов. Понимал – вернут вряд ли. Позвонил Гущину, президенту клуба: «Валерий Иванович, давайте так – вы мне ничего не должны. Но отпускаете бесплатно». Всех устроило.
– Какая была зарплата у хоккеиста того ЦСКА?
– Около трех тысяч долларов.
– А в «Авангарде», богатейшей команде тех лет?
– Мне платили 25 тысяч рублей в месяц. А ведущим игрокам – столько же, но в долларах. Я в Омск поехал за шансом. Думал – вот сейчас самый низкооплачиваемый в команде, но проявлю себя, зацеплюсь и заработаю уже другую сумму.
В то время были странные ситуации с деньгами. Все на глазок. При этом могли упереться из-за прибавки в 500 долларов, – сказал Гатиятулин.
