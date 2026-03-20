Стало известно, где «Шанхайские Драконы» проведут сезон КХЛ

Пресс-служба «Шанхай Дрэгонс» в официальных социальных сетях клуба сделала заявление, которое касается будущей домашней арены команды.

«Сезон-2026/2027 КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проведёт на «СКА Арене»!» — сказано в сообщении команды.

«Шанхаю» в регулярном сезоне КХЛ остается сыграть всего один матч — встреча, назначенная на сегодняшний день, 20 марта, против СКА. Эта игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало - в 19:30 по московскому времени.

В турнирной таблице конференции Запад «драконы» занимают девятое место и, в соответствии с регламентом, не входит в число восьми команд, выходящих в плей-офф.

Ранее СКА проводил домашние матчи на «СКА Арене», но перед сезоном-2025/26 петербургский клуб вернулся выступать в «Ледовый дворец», объяснив свое решение тем, что ближайшая станция метро «Парк Победы» к самому вместительному хоккейному стадиону в мире закрыта на ремонт. Напомним, что «СКА Арена» не имеет прямого отношения к армейской команде.