«Салават Юлаев» завершил регулярный сезон КХЛ победной серией

Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Сочи» (2:1) в заключительном матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Автором первого гола «Салавата» стал форвард Александр Жаровский, «Сочи» ответил шайбой Рафаэля Бикмуллина. Победу хозяевам на отметке 58:45 принес точный бросок Александра Хохлачева.

«Салават Юлаев» закончил «регулярку» тремя победами подряд, набрал 78 очков и финишировал 5‑м в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы сыграют против «Автомобилиста».

«Сочи» потерпел седьмое подряд поражение, с 44 очками команда заняла последнее место в Западной конференции и не вышла в плей‑офф.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «ХК Сочи» (Сочи) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Жаровский, 4:41. Хохлачев, 58:45 (бол.). — Бикмуллин, 43:07 (бол.).