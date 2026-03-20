«Трактор» обыграл «Адмирал» благодаря голу Светлакова

Челябинский «Трактор» завершил регулярный чемпионат Фонбет Чемпионата КХЛ домашней победой над владивостокским «Адмиралом» (1:0).

Автором единственной шайбы во втором периоде стал нападающий Андрей Светлаков. Ворота «Трактора» в этой встрече защищал Савелий Шерстнев, с 18 отраженными бросками он во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Трактор» одержал четыре подряд победы на финише «регулярки», набрал 75 очков и занял 6‑е место в Восточной конференции. В первом раунде плей‑офф челябинцы встретятся с «Ак Барсом». «Адмирал» закончил чемпионат с 52 очками и на последнем месте на Востоке.

Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Голы: Светлаков, 33:10.