Овечкин примет решение о контракте с "Вашингтоном" после разговора с семьей

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин высказался о возможном продлении контракта с "Вашингтоном" и о том, от чьего мнения будет зависеть его решение о продолжении карьеры в НХЛ.

Контракт 40-летнего рекордсмена НХЛ по голам в регулярных чемпионатах Александра Овечкина с "Вашингтоном" истекает после окончания нынешнего сезона. Но пока хоккеист не готов сказать - останется ли он в клубе или вернется в "Динамо".

"Если мне сейчас генеральный менеджер скажет: "Саша, давай подпишем контракт?", я буду думать. Мне нужно все взвесить. На следующий год мне будет 41. Нужно понимать мое физическое состояние, ментальное, что будет лучше для детей, для жены. После сезона сядем вместе и будем разговаривать. Мне нужно понять, стоит ли на следующий год играть или здесь, или в "Динамо", поговорить с семьей, узнать их мнение", - сказал он в выпуске FONtour.

Ови добавил, что пока такого разговора с семьей у него не было. Да и стоит подумать о том, сможет ли он сам еще сезон отыграть на таком высоком уровне.

Высказался Овечкин и о достижении отметки в 1000 шайб в регулярных чемпионатах и матчах плей-офф. Пока на его счету 999 точных бросков.