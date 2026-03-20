Овечкин заявил, что футбол сложнее хоккея

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным вспомнил о своём матче за футбольное «Динамо». В 2022 году хоккеист отметился забитым мячом в товарищеской встрече с «Амкалом» (5:0).

Аршавин: Женя Малкин сказал, что футбол сложнее хоккея. Ты так считаешь или нет?

Овечкин: 100%. Потому что я поиграл на профессиональном уровне, чуть не сдох [на разминке]. И я понял, что просто физически для меня было очень тяжело. К этому нужно привыкнуть, понимаешь? То есть ты с самого детства начинаешь играть в футбол, ты пробежался туда-сюда, это для вас нормально. А для нас – нет, у нас отрезки.

Аршавин: Не, ну как, туда-сюда тоже бегали. У меня тоже отрезок был.

Филатов: Он сказал, что играл 10 минут из 90, но играл так, чтобы его не заменили в оставшиеся 80. То есть играл хорошо.

Аршавин: Это тоже искусство.

Овечкин: Лучший в своё время.

Аршавин: А ты представляешь, чтобы в футболе доиграл до 40 лет?

Овечкин: Нет, конечно.

Аршавин: Окочурился во сколько бы?

Овечкин: Я даже не начинал бы в этот футбол играть. Зачем он мне нужен? Нет, слушай, у меня была мечта сыграть за московское «Динамо», потому что у меня папа, царство ему небесное, был футболистом. Я вышел. Я просто понял именно на разминке, что это вообще не то, что не моё. Во-первых, я там на голову был выше всех.

Аршавин: Человека, которого ты толкнул, до сих пор собирают.

Филатов: Он его не толкал, он попал просто в его траекторию.

Овечкин: Во-вторых, я знаю многих футболистов, если посмотреть телосложение, то у хоккеистов мощнее.

Аршавин: Ну, не все, кстати. Вы именно мощнее…

Филатов: Может, чуть-чуть сейчас меняется.

Овечкин: Представляешь, как раньше, если посмотреть на хоккеистов и футболистов. Ты – метр с кепкой, а я – под два метра.

Аршавин: Я просто не самый лучший представитель футбола.

Филатов: Но общая масса гораздо меньше. По сравнению с вами, даже я довольно большой. А для хоккея – средний, допустим, — заявили спортсмены в шоу на YouTube-канале FONBET.