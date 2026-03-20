Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В Западной конференции действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Также минское «Динамо» встретится с московскими одноклубниками, «Северсталь» проведет серию с «Торпедо», а ЦСКА сыграет со СКА.

На Востоке в первом раунде «Металлург» померяется силами с «Сибирью», а «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком». Кроме того, «Ак Барс» скрестит клюшки с «Трактором», а «Автомобилист» встретится с «Салаватом Юлаевым».

Первый раунд Кубка Гагарина начнется 23 марта. Команды проведут между собой серии матчей до четырех побед.