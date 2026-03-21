Забитый россиянином Ничушкиным гол помог "Колорадо" первым выйти в плей-офф НХЛ

Команде НХЛ "Колорадо Эвеланш" удалось выиграть с убедительным счетом в матче против "Чикаго Блэкхокс" и стать первым участником предстоящего розыгрыша плей-офф. Один из четырех голов за "Колорадо" забил российский форвард Валерий Ничушкин.

Хоккеист из России поучаствовал в еще одном голе, который был забит после его результативной передачи. Он был объявлен третьей звездой матча.

Всего "Колорадо" забили четыре шайбы и пропустили одну. Клуб уже заработал 100 очков и лидирует в общей турнирной таблице регулярного чемпионата и Центральном дивизионе.

Следующую игру "Колорадо" проведет против "Вашингтон Кэпиталз".