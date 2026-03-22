«Бостон» победил «Детройт» в матче НХЛ, Задоров и Хуснутдинов забили голы

В ночь с 21 на 22 марта мск на льду арены «Литтл Сизарс-арена» в американском Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

В составе победителей голами отличились Давид Пастрняк (1+1), Элиас Линдхольм (1+1), а также российские хоккеисты — защитник Никита Задоров (победный) и форвард Марат Хуснутдинов (четвёртая шайба). У хозяев забили Лукас Рэймонд и Алекс Дебринкэт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Детройт» дома сыграет с «Оттавой Сенаторз» 25 марта. «Бостон» в тот же день встретится на своём льду с «Торонто Мэйпл Лифс».