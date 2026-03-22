Кучеров прокомментировал борьбу за «Арт Росс Трофи» в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ, обойдя форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида после очного матча (5:2) и ответл на вопрос о бомбардирской гонке в лиге.

«Я об этом особо не думаю. Наша цель — Кубок Стэнли, и я думаю, что именно на этом мы сейчас сосредоточены», — сказал Никита в послематчевом интервью.

Напомним, у Кучерова на данный момент 118 очков. Следом идут нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (116) и лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (114).

«Тампа» идёт на 3-м месте таблицы Восточной конференции НХЛ.