Вратаря «Торонто» Столарза, которому попали шайбой в шею, доставили в больницу

Голкиперу «Торонто» Энтони Столарзу попали шайбой в шею на раскатке перед выездным матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», сообщает пресс‑служба лиги.

Столарз получил повреждение после броска форварда Вильяма Нюландера. Вратарь был доставлен в больницу для профилактического обследования, впоследствии его отпустили.

— Конечно, очень тяжело видеть такое. Я всегда бросаю шайбу в ловушку, а в этот раз она немного сместилась влево, я попал ему в шею. Конечно, я волновался за него, но я с ним переписывался, похоже, с ним все в порядке, — сказал Нюландер после игры.

Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда, ворота «Мэйпл Лифс» защищал Джозеф Уолл, отразивший 38 из 43 бросков.

Столарз в нынешнем сезоне провел 22 матча, парировал в среднем 89,4% бросков.