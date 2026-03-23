"Ак Барс" повел в серии плей-офф с "Трактором", одержав волевую победу в Казани

Казанская команда стартовала в плей-офф КХЛ с победного результата над челябинцами.

"Ак Барс" обыграл в Казани челябинский "Трактор" со счетом 3:2 в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина одержала волевую победу в овертайме, отыгравшись с 0:1 по ходу встречи.

"Ак Барс" все свои шайбы забросил в третьем периоде, ее авторами стали Алексей Пустозеров, Нэйтан Тодд и Александр Барабанов. В составе "Трактора" дважды отличился Виталий Кравцов — одну из них за 20 секунд до конца матча. В первом периоде судьи вначале засчитали гол челябинцев, а затем отменили после видеозапроса Гатиятулина.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч команды проведут 25 марта в Казани в 19.30 по московскому времени.

Напомним, "Ак Барс" вышел в плей-офф с третьего места в Восточной конференции, "Трактор" — с шестой позиции.

"Ак Барс" — "Трактор" — 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)Голы:0:1 — Кравцов (Григоренко, Гросс, 15:51);1:1 — Пустозеров (Яшкин, Лямкин, 50:15);2:1 — Тодд (Хмелевский, Миллер, 55:26, 5х4);2:2 — Кравцов (Григоренко, Светлаков, 59:40, 6х5);3:2 — Барабанов.